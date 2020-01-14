Одна скорая тащила другую на буксировочном тросе длиной около 5 м. Женщина переходила через дорогу, пыталась проскочить между скорыми, не заметила трос, упала и получила травму головы. Врачи оказали ей помощь на месте.
Пострадавшая в воскресенье рассказала DELFI свою версию происшествия: "Я шла на зеленый свет, в то время одна скорая проехала поворот, а другая продолжала маневр на красный свет. В темноте я не заметила трос, поскольку он не был помечен, и на автомобилях не было никаких знаков. На повороте казалось, что это просто едут две скорые. Троса не было видно, он не был помечен, никаких сигналов, огней не было, водители потом сказали, что не пометили, поскольку идея буксировки у них родилась внезапно.
Я не поняла, что произошло, но когда я упала и не смогла встать, подбежал один водитель, я спросила, в чем дело, почему я упала. Повернулась и увидела трос – он показал".
Женщина сказала, что получила и травму лица, оценила материальный ущерб в более чем 600 евро. Кроме того, она пережила шок.
Пострадавшая сказала, что хочет только погасить материальный ущерб, который она понесла, возмещения морального ущерба требовать не будет.
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