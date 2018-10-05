Выпущенный на волю 4 октября филин вылупился из яйца в марте 2018 г. в Литовском зоопарке. Его воспитывали родители в удаленном от посетителей вольере, а в августе его вывезли в Кельмеский район и поселили в адаптационном вольере. Это огороженный участок леса, в котором филин два месяца привыкал к дикой природе, иногда охотился на мелких грызунов, улиток, ему приносили раненых водоплавающих птиц и других животных.
"Когда мы выпускаем на волю филинов, мы просто открываем адаптационный вольер, давая ему возможность выбрать, когда и куда лететь. Иногда он улетает сразу, а иногда приходится ждать несколько дней", – сказал Адейкис.
"На всех выпущенных на волю птицах есть специальное кольцо с микросхемами" – рассказала зоолог зоопарка Раса Микуличене.
Филин – исчезающий вид, который внесен в Красную книгу Литвы. В природе в Литве гнездятся лишь 20–30 пар. Птицы исчезают из-за развития хозяйственной деятельности (большого числа проводов, столбов, капканов для животных), из-за вырубки лесов, нехватки пищи и высокой смертности молодняка на первом году жизни.
Первый свободный полет выращенного в неволе филина
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