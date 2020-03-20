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Мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что коронавирус добрался до Йонавы. Зафиксирован первый случай.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

"Первая неделя карантина не пробежала, а промчалась. Страха не было, но было беспокойство, особенно, когда звонил Гинтаутас Кайша из скорой помощи. – Слушаю, Гинтаутас?! – Мэр, везем еще одного. На этой неделе было 4 таких звонка. И еще вчера казалось, что коронавирус обойдет Йонаву стороной… К сожалению… же есть первый случай", – писал Синкявичюс.

"Человек приехал из-за границы, в группу риска не входит, но он мог заразить членов семьи. Ситуация неприятная и сложная, поскольку симптомы не соответствовали характерным, поэтому в изоляции придется провести время и врачам. К сожалению, но похоже в будущем каждого пациента будут рассматривать как потенциального носителя Covid–19", – сказал он.

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По данным Национального центра общественного здравоохранения, этот человек вернулся из Лондона, прилетел в Вильнюс.

"3 марта прилетел в Вильнюс, поехал к кузине в Вильнюс. 4 марта на поезде приехал в Йонаву. 5 марта ездил в салон красоты в Йонаве.

6 марта ходил к зубному. 6-7 марта праздновал день рождения родственника в усадьбе в Йонавском районе.

9 марта появились первые признаки болезни.

13 марта был у подруги дома в Йонавском районе.

13-17 марта проводил время с друзьями, точное место неизвестно.

18 марта друзья привезли этого человека в больницу, оттуда увезли в Каунасскую больницу. С 19 марта человек находится в Инфекционном отделении больницы", – сказано в полученных данных.

Delfi напоминает, что в Литве диагностировали 48 случаев коронавируса.

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