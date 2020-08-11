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У представителей системы здравоохранения беспокойство вызывает тот факт, что на пляжах собирается множество людей. Врачи предупреждают, что жара от коронавируса не спасает. Жителям рекомендуют носить маски и на пляжах.
Savaitgalis Palangoje
Savaitgalis Palangoje
© Mindaugas Milinis

Специалист Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене убеждена, что причиной возгорания очагов было не соблюдение правил безопасности.

В интервью на радио LRT специалист сказала, что, несмотря на то, что погода благоприятная для отдыха, расслабляться не стоит. По крайней мере не до такой степени, как это было в Паланге в минувшие выходные – на курорт собралось 200 000 человек.

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"Как мы видим из СМИ, люди там со средствами защиты не дружили", – заметила Размувене.

Она напомнила, что в других странах Европы на пляжи без масок приходить нельзя.

"Весной говорили, что летом коронавирус распространяться не будет, но прогноз не сбылся – вирус высокой температуры не боится", – констатировала специалист.

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