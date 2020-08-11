Специалист Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене убеждена, что причиной возгорания очагов было не соблюдение правил безопасности.
В интервью на радио LRT специалист сказала, что, несмотря на то, что погода благоприятная для отдыха, расслабляться не стоит. По крайней мере не до такой степени, как это было в Паланге в минувшие выходные – на курорт собралось 200 000 человек.
"Как мы видим из СМИ, люди там со средствами защиты не дружили", – заметила Размувене.
Она напомнила, что в других странах Европы на пляжи без масок приходить нельзя.
"Весной говорили, что летом коронавирус распространяться не будет, но прогноз не сбылся – вирус высокой температуры не боится", – констатировала специалист.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности Обращение Тихановской: "Дети - это самое важное" (302)
Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...
За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса (5)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев...
Государство выплачивает пособия, но некоторые останутся ни с чем: если не предупредить, деньги заберут приставы (8)
Если вы находитесь под колпаком у приставов...
Минздрав Литвы обновил рекомендации по защите от коронавируса (1)
Минздрав Литвы с учетом эпидемиологической ситуации с...
Первый сигнал: на пляжах отдыхающим придется находиться в масках? (13)
У представителей системы здравоохранения беспокойство...