Первый день Нового года на взморье: бенгальские огни, купанье и полицейские экипажи

Однако не все соблюдали безопасное расстояние и ходили в масках. Отдыхающих контролировала полиция.
"Мы следим за ситуацией в общественных местах, чтобы люди не собирались группами, чтобы надевали маски, соблюдали безопасную дистанцию", - сказали полицейские.
Стоит отметить, что такого большого количества людей, как во второй день Рождества, 1 января у моря не было. Возможно, жители услышали призыв властей не собираться в общественных местах.
Смельчаки гуляли у самой кромки воды, другие прогуливались в парке у дюн в Мелнраге, были и те, кто уходил глубже в лес.
Не исключено, что в субботу и в воскресенье людей у моря соберется больше, тогда работы у полицейских прибавится.
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