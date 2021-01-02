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В первый день Нового года клайпедчане собрались на пляжах – в Мелнраге и Гируляй было много гуляющих, это были и семьи и компании друзей. Одни зажигали бенгальские огни, другие купались в зимнем море или бегали.
Первый день Нового года на взморье: бенгальские огни, купанье и полицейские экипажи
© Tomas Sakalauskas

Однако не все соблюдали безопасное расстояние и ходили в масках. Отдыхающих контролировала полиция.

"Мы следим за ситуацией в общественных местах, чтобы люди не собирались группами, чтобы надевали маски, соблюдали безопасную дистанцию", - сказали полицейские.

Стоит отметить, что такого большого количества людей, как во второй день Рождества, 1 января у моря не было. Возможно, жители услышали призыв властей не собираться в общественных местах.

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Смельчаки гуляли у самой кромки воды, другие прогуливались в парке у дюн в Мелнраге, были и те, кто уходил глубже в лес.

Не исключено, что в субботу и в воскресенье людей у моря соберется больше, тогда работы у полицейских прибавится.

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