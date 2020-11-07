Первый день карантина в Вильнюсе - пустые бары и рестораны, закрыты спортклубы

Карантин в Литве вступил в силу с 00.00 ч. 7 ноября. По нынешним данным, он будет действовать до 24.00 ч. 29 ноября. Правда, как премьер-министр Саулюс Сквернялис, так и министр здравоохранения Аурелиюс Верига уже говорили, что карантин надо продлить, если количество больных не будет снижаться.
Во время карантина не будут работать: школы (5-12 классы), бассейны, СПА, спортклубы, кафе и рестораны, массажные кабинеты, церкви, театры, кинотеатры, музеи, ночные клубы и другие места развлечений.
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