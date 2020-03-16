В обычный рабочий день утром путь из Павильниса в Старый город занимает около 30 минут, а если образовался затор – до часа.

16 марта больше напоминает воскресенье: после 7 утра по Черному тракту ехало совсем немного машин. Однако работники АЗС Orlen говорят, что поток клиентов не уменьшился.

Темп жизни в Литве замедлился с пятницы, когда были закрыты детские сады, школы и вузы, с понедельника жизнь совсем остановилась.