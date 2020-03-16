aA
В понедельник утром улицы литовских городов опустели, магазины были закрыты. В Литве действует карантин, цель которого - остановить распространение коронавируса.

В обычный рабочий день утром путь из Павильниса в Старый город занимает около 30 минут, а если образовался затор – до часа.

16 марта больше напоминает воскресенье: после 7 утра по Черному тракту ехало совсем немного машин. Однако работники АЗС Orlen говорят, что поток клиентов не уменьшился.

Темп жизни в Литве замедлился с пятницы, когда были закрыты детские сады, школы и вузы, с понедельника жизнь совсем остановилась.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литовские АЗС меняют порядок работы: будут принимать не все купюры (12)

После того как в Литве начал действовать карантин, АЗС...

Представитель правительства Литвы будет работать дистанционно: у двоих членов семьи температура (5)

Глава правительственной группы по информированию...

Глава Минздрава Литвы: часть жителей не успеет вернуться, им придется остаться за границей (15)

Часть жителей Литвы не успеет вернуться, им придется...

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (45)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

Ночью в Литве подтвердили еще два случая коронавируса  всего 14 (76)

Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что в...

TOP новостей

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (45)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

Ночью в Литве подтвердили еще два случая коронавируса  всего 14 (76)

Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что в...

Как в Литве изменится порядок проезда в общественном транспорте (новые правила) (33)

С 16 марта во всей Литве вводят карантин, поэтому в...

„Circle K“ karantino metu „Circle K“ karantino metu

Литовские АЗС меняют порядок работы: будут принимать не все купюры (12)

После того как в Литве начал действовать карантин, АЗС...

Первый день карантина в Литве: полупустые улицы и закрытые магазины (8)

В понедельник утром улицы литовских городов опустели,...

|Maža didelių žinių kaina