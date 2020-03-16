aA
В понедельник утром улицы литовских городов опустели, магазины были закрыты. В Литве действует карантин, цель которого - остановить распространение коронавируса.
В обычный рабочий день утром путь из Павильниса в Старый город занимает около 30 минут, а если образовался затор – до часа.
16 марта больше напоминает воскресенье: после 7 утра по Черному тракту ехало совсем немного машин. Однако работники АЗС Orlen говорят, что поток клиентов не уменьшился.
Темп жизни в Литве замедлился с пятницы, когда были закрыты детские сады, школы и вузы, с понедельника жизнь совсем остановилась.
TOP новостей
В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (45)
С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...
Ночью в Литве подтвердили еще два случая коронавируса всего 14 (76)
Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что в...
Как в Литве изменится порядок проезда в общественном транспорте (новые правила) (33)
С 16 марта во всей Литве вводят карантин, поэтому в...
Литовские АЗС меняют порядок работы: будут принимать не все купюры (12)
После того как в Литве начал действовать карантин, АЗС...
Первый день карантина в Литве: полупустые улицы и закрытые магазины (8)
В понедельник утром улицы литовских городов опустели,...