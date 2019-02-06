На минувшей неделе в одном из вильнюсских торговых центров звучал смех, на лицах клиентов было написано удивление – братья Лавриновичи предстали перед ними в новом амплуа. Вместо спортивных форм на них было костюмы, LavTwins испробовали свои силы на новом рабочем месте – на один день стали представителями турагентства.
© Organizatorių nuotrauka

Дариус и Кшиштоф делились с клиентами советами и помогали выбрать подходящий план отдыха, зазывали на отдых в Турцию и Египет.

"До пирамид на поезде от этой гостиницы всего 6 часов езды, а на верблюде – намного дольше". "Вы во время отпуска предпочитается спокойный отдых или приключения, развлечения?" – вопрошали клиентов новоиспеченные агенты-послы агентства Kidy Tour.

"Оказывается братья – прирожденные торговцы. Они умеют говорить с людьми, привлечь их внимание, передать хорошее настроение. В свободное время они сами гуляли по ТЦ, приглашали посетителей зайти в турагентство, узнать о возможностях отдыха. По отзывам можно сделать вывод, что акция дала результат", – сказал глава Kidy Tour Гвидас Аукштуолис.

Первый день братьев Лавриновичей в новом амплуа: клиенты были удивлены
© Organizatorių nuotrauka
Первый день братьев Лавриновичей в новом амплуа: клиенты были удивлены
© Organizatorių nuotrauka
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (3)

Правительство Литвы на заседании решило отложить...

Первый день братьев Лавриновичей в новом амплуа: клиенты были удивлены

На минувшей неделе в одном из вильнюсских торговых...

Коллеги подозревают врача Милтяниса в том, что он оперирует пациентов в нетрезвом состоянии (12)

Близкие погибшей при трагических обстоятельствах...

Центр инфекционных заболеваний: в Литве зарегистрировано еще два случая кори (11)

Число заболевших корью в Литве продолжает расти - в этом...

Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (11)

11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...

TOP новостей

Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (3)

Правительство Литвы на заседании решило отложить...

Vladimiras Čeburinas Vladimiras Čeburinas A lyga: Sūduva - Atlantas Vladimiras Čeburinas

Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет

Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится...

Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (11)

11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...

Президент Литвы отказалась назначать Гуджюнайте министром, премьер ответил в "Фейсбуке" (17)

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась...

Коллеги подозревают врача Милтяниса в том, что он оперирует пациентов в нетрезвом состоянии (12)

Близкие погибшей при трагических обстоятельствах...