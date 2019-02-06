Первый день братьев Лавриновичей в новом амплуа: клиенты были удивлены

Дариус и Кшиштоф делились с клиентами советами и помогали выбрать подходящий план отдыха, зазывали на отдых в Турцию и Египет.

"До пирамид на поезде от этой гостиницы всего 6 часов езды, а на верблюде – намного дольше". "Вы во время отпуска предпочитается спокойный отдых или приключения, развлечения?" – вопрошали клиентов новоиспеченные агенты-послы агентства Kidy Tour.

"Оказывается братья – прирожденные торговцы. Они умеют говорить с людьми, привлечь их внимание, передать хорошее настроение. В свободное время они сами гуляли по ТЦ, приглашали посетителей зайти в турагентство, узнать о возможностях отдыха. По отзывам можно сделать вывод, что акция дала результат", – сказал глава Kidy Tour Гвидас Аукштуолис.

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