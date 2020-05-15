Первые туристы на башне Гедиминаса - граждане Латвии

Пересечь границу не составило труда, однако путешественники уверяют, что на границе у них измерили температуру.
В прошлом году гражданин Латвии посетил башню Гедиминаса, и его покорил вид на Старый город Вильнюса, поэтому он решил привезти сюда своих домочадцев. Мужчина порадовался тому, что сложившаяся ситуация позволила спокойно осмотреть и саму экспозицию башни и спокойно побыть на горе. В прошлом году из-за большого количества людей ему пришлось стоять в очереди, чтобы подняться на смотровую площадку.
Литовский национальный музей вручил первым туристам символические подарки – ленты ручной работы, которые сделали музейные работники. Туристы сказали, что пока это первая теплая встреча (без объятий) на территории Литвы.
С 5 мая, когда башня Гедиминаса была открыта для посетителей, ее посетили почти 170 человек, в основном это были семьи с детьми.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы атакуют палангские гостиницы: в этом году отдых может быть не таким, как обычно (10)
Несмотря на то, что условия карантина в Литве...
Профессор: появляются данные о том, что коронавирус смертельно опасен даже для детей (16)
Профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "День на Delfi"...
В Литве сообщают о еще одном случае смерти от коронавируса (2)
15 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Премьеры стран Балтии утверждают, что первая волна коронавируса взята под контроль (75)
Премьер-министры балтийских государств утверждают, что...
Министр здравоохранения Литвы оценил решение Словении: мы спешить не будем (1)
Словения - первая страна Евросоюза , объявившая об...