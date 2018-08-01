Однако организаторы визита успокаивают, говоря, что мест хватит для всех желающих участвовать во встрече, которая состоится на Кафедральной площади.
"Интерес большой. В указанных секторах места осталось немного. Сейчас организаторы дополняют секторы", – сказала пресс-секретарь Санта Канчите.
Это значит, что вскоре появятся новые приглашения. По ее словам, большая часть зарегистрированных людей - группы, а не отдельные люди.
Однако Канчите заметила, что встретится с понтификом могут все желающие. Даже если человек не успеет зарегистрироваться заранее, это значит, что он не попадет в секторы в центре площади, но сможет наблюдать за встречей.
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