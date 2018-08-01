Осенью планируется визит папы Римского в Литву и встреча с молодежью. Эта встреча пользуется особым вниманием. Регистрация на встречу в интернете началась 1 августа в полдень, однако через 30 минут выяснилось, что приглашения на встречу в Вильнюсе разобраны, пишет lrt.lt.
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

Однако организаторы визита успокаивают, говоря, что мест хватит для всех желающих участвовать во встрече, которая состоится на Кафедральной площади.

"Интерес большой. В указанных секторах места осталось немного. Сейчас организаторы дополняют секторы", – сказала пресс-секретарь Санта Канчите.

Это значит, что вскоре появятся новые приглашения. По ее словам, большая часть зарегистрированных людей - группы, а не отдельные люди.

Однако Канчите заметила, что встретится с понтификом могут все желающие. Даже если человек не успеет зарегистрироваться заранее, это значит, что он не попадет в секторы в центре площади, но сможет наблюдать за встречей.

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