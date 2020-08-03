Первые выплаты переведут 6 августа, в четверг.

"Начнем выплачивать пособие на этой неделе. Обычно выплаты переводят с 8 числа, а в этом с 6. Сейчас будет больше платежей, поэтому, чтобы распределить потоки, некоторые получатели получат деньги на день раньше или на день позже", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

Всего жителям переведут 180 млн. евро. Обращаться в "Содру" не надо – деньги переведут автоматически. Большая часть пенсионеров и инвалидов получит это пособие до конца месяца.

Одноразовое пособие получат все пенсионеры по старости, инвалиды, получатели вдовьих пенсий, получатели пенсий по утрате кормильца, получатели социальных пенсий и пенсионных пособий.

Те пенсионеры, которые начнут получать пенсии с сентября-декабря, получат пособие вместе с пенсией, но не позже декабря.

Правительство одобрило выплату одноразового пособия пенсионерам и инвалидам в мае этого года как компенсацию финансовых убытков, понесенных во время коронакризиса. Правительство надеется, что это побудит потребление. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что люди из группы риска из-за ограничений не могли жить нормальной жизнью.

Президент Гитанас Науседа предлагал выплатить эти деньги раньше. Он признал, что эти выплаты осуществляются "практически перед самыми выборами". Парламентская оппозиция предлагала увеличить эти выплаты до 300-375 евро и выплатить их в течение 4 месяцев, начиная с июня, но правящие уверяли, что в силу технических ограничений раньше выплатить эти средства не получится.