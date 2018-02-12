Первые "детские" деньги уже на счетах родителей

Вильнюсец Марюс сообщил DELFI, что получил за двоих детей 60.04 евро в пятницу после обеда. "Детские" деньги получили еще не все родители, подавшие заявки в январе.

Выплаты платят за прошедший месяц, до 25 числа текущего. Это значит, что за январь 2018 года деньги переведут до 25 февраля.

С января 2018 года в Литве ввели "детские" деньги в размере 30 евро на каждого ребенка. На них могут претендовать все родители, независимо от доходов. однако они должны заполнить заявку.

Заявку можно подать по интернету или в мэрии. С января этого года отменен необлагаемый налогами дополнительный размер для родителей, вместо этого им начисляют "детские" деньги.