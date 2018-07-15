Статистические данные демонстрируют причины превышения скорости. В течение 5 лет, 2013–2017 гг., в ДТП, причиной которых было превышение скорости, погибли 279 человек – около 56 в год. Эксперты Министерства транспорта и коммуникаций призывают водителей ответственно вести себя на дорогах и не забывать, что превышение скорости может иметь печальные последствия.

По словам экспертов, выбор скорости водителем напрямую влияет на показатели аварийности. Чаще всего причиной трагических ДТП бывает человеческий фактор. В Литве 2 из 3 водителей в пределах населенного пункта превышают допустимую скорость. Наблюдения, проведенные в 2015–2017 гг. показали, что допустимую скорость больше чем на 10 км/ч на магистральных дорогах превышают 17,6% водителей, на основных дорогах – 31,6%, на районных – 19,2% водителей. С превышением скорости связана и другая частая причина ДТП – выезд на встречную полосу, обгон.

"Превышение скорости - актуальная для Литвы проблема, – считает инструктор Пакенас. – У нас все очень спешат. Когда я как учитель вождения говорю, что надо соблюдать скорость, мне приводят разные аргументы, своим неверным пониманием скорости, идеями о темпе жизни, мощности автомобилей конструировать неверную картину (дескать все в жизни изменилось, а скорость прежняя - 90 км/ч. Вопрос простой, кто остался прежним - водитель! Реакция человека не изменилась за последние 100 лет. И она не зависит от того, насколько мощным автомобилем он управляет".

В ПДД установлена допустимая скорость на разных дорогах, есть ограничения на конкретных участках дорог.

Для снижения числа нарушений в Литве установили новые радары – секторные измерители средней скорости. Сейчас они установлены на 25 участках дорог и действуют в режиме испытаний. Первые данные этих радаров показали, что допустимую скорость нарушают больше 1/3 водителей, а за первые 5 месяцев зафиксировано 2,8 млн. нарушений. Опыт зарубежных стран показал, что на участках дорог с такими радарами снижается число ДТП с летальным исходом, в зависимости от страны – на 80%.

DELFI напоминает, что нарушителей пока не наказывают из-за конфликта между двумя компаниями, которые участвовали в конкурсе.