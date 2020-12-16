О связанных с приемом вакцины планах 16 декабря говорили на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО).

Председатель комитета Лауринас Кащюнас сказал, что о потенциальных угрозах предупредил Интерпол.

"Интерпол сообщил, что появляются заинтересованные преступные группировки, у которых есть свои планы, надо это учитывать", – сказал он.

По словам главы Департамента общественного здравоохранения Минздрава Литвы Аидрюса Щепонавичюса, самый высокий уровень заболевания коронавирусом фиксируется в ЕС и Америке.

"Литва подписала договор с 6 фармацевтическими компаниями о покупке 7,2 млн. доз вакцины. Всем хватит и еще останется", – заметил он.

По его словам, Литва подготовила необходимую логистику для доставки вакцины, начаты закупки всего необходимого. Планируется, что регистрация на прививки будет осуществляться по номеру 1808.

Он сказал, что в первую очередь в Литве прививки сделают медработникам. Первая партия вакцины составит 9500 доз.

Директор Сантаришкской клиники профессор Феликсас Янкявичюса акцентировал, что уже подготовлено хранилище для вакцины с двумя холодильниками.

"Первостепенная задача – вакцинация врачей, работников. (…) Пока мы планируем получить небольшое количество вакцины", – сказал он.

Глава Каунасской клиники Ренальдас Юркявичюс сказал, что нужны точные даты, когда будут доставлена вакцина.

"Важно как можно скорее получить чистые больницы с привитым персоналом. Я согласен с профессором Янкявичюсом, надо начинать с первого звена. (…)", – сказал он, заметив, что в их клинике также есть два подходящих холодильника (в них могут держать 40 000 доз).

Юркявичюс сказал, что праздничный период - подходящее время для вакцинации врачей, поэтому учения надо начинать на этой неделе.