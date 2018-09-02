Министр образования Польши Анна Залевская на мероприятии сказала, что ее страну волнует качество обучения в польских школах Литвы.
"Польша сделала все ради нацменьшинств – не только литовцев, но и немцев, украинцев, чего требует Европейская хартия в рамках обучения иностранным языкам и языкам нацменьшинств, включая вопрос финансирования. Мы финансируем школы нацменьшинств, заботимся о том, чтобы все предметы преподавали на языке нацменьшинств – за исключением польского, истории и географии. Мы стараемся убедить всех наших дружелюбных партнеров, чтобы и они принимали подобные решения", – сказала Залевская.
Фонд "Помощь полякам на Востоке" утверждает, что акция, которая прошла в субботу в Доме польской культуры, проводится в третий раз.
"Фонд уже в третий раз передает детям ранцы, а с ними и стипендию, ее дают родителям, она предназначена для развития детей. Ребенок получает не только ранец, но и различные школьные принадлежности. Мы хотим сделать первоклассникам приятное, чтобы они с радостью начали свой путь к знаниям", – указало правление фонда.
Фонд не уточняет, какую именно помощь получат родители первоклассников. Всего эту помощь и ранцы получат около 1000 детей во всей Литве.
"Мы считаем, что это хорошая помощь для родителей. 980 детей – все первоклассники польских школ и в Вильнюсе, и в Вильнюсском районе, в Шальчининкском, Тракайском, Ширвинтском районах – везде, где есть польские школы", – указало правление фонда.
Министры образования Литвы и Польши 31 августа договорились до конца года подготовить вехи для решения вопроса образования нацменьшинств. Над этим будут работать эксперты.
По данным Министерства науки и образования Литвы, в стране действуют 77 школ с польским языком обучения, в 2017–2018 гг в них училось 11 200 учеников. В Польше действуют 4 литовские школы, в них учится больше 400 учеников.
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