Такое дело в суд попало впервые. Индиец Муилсами Муругасами требует вернуть 4800 евро за некачественное обучение. Он проучился в Клайпеде два года.

Через полгода после окончания учебы истек срок действия его визы. По словам адвоката Ирены Ермолаевой, представляющей интересы университета, индиец скорее всего просто хочет вернуться в Литву, поскольку адвоката он так и не нанял, хотя мог это сделать даже находясь в Индии.

Молодой человек приехал в Литву учиться по обмену в сентябре 2016 года. В одном из интервью он заявил, что полюбил Литву с первого взгляда. Он рассказывал, что до приезда в Литву он несколько лет учился и работал в Великобритании.

Тогда он сказал, что ему понравилась Европа, поэтому он выбрал Литву, чтобы остаться в Европе. Бывший студент обратился в суд, заявив, что в университете работают некомпетентные преподаватели, поэтому требовал через суд, представить копии заданий, которые ему давали во время учебы. Якобы часть работ преподаватели оценивали даже без его участия.

В заявке содержатся и другие просьбы – он требует даже список посещений лекций. Кроме того, поскольку он учился на английском, он просил представить в переводе на литовский все его курсовые, рефераты и другие работы, поскольку суд рассматривает дело на литовском языке.

В суде преподаватели и судья выясняли, какие из заявок возможно удовлетворить, ведь сохраняют не все работы.

"Преподаватели не должны хранить задания, выполненные студентами, такого нет в регламенте. Я сохранил в шкафчике лишь случайно. Кроме того, посещаемость не отмечается, если студент не может выполнить задание, он должен поставить в известность заведующего кафедрой. Такую заявку заведующий не получал. По регламенту хранят только итоговую работу, он защищался с другими студентами, не было отдельного экзамена", – сказал заведующий кафедрой управления КУ Римантас Сташис.

дна из преподавателей, Лигита Шиманскене, сказала в суде, что часть экзаменов проводили на компьютере, бумажных вариантов у нее нет, а обсуждение проходило во время экзамена. Компьютерные варианты экзаменов не хранят.

"Все преподаватели с большим опытом, преподают не только в КУ, но и в университетах других стран. Истец не представил доказательства того, что ему дали плохие знания", – сказала адвокат. Сам Муругасами в суд не явился, объяснив это тем, что никто ему не помогает получить визу, поэтому он намерен провести акцию голодовки в Индии у здания посольства Литвы.

Как третьих лиц в деле Муругасами указал в Лигиту Шиманскене, Альгирдаса Гедрайтиса, Римантаса Сташиса, Эдуарда Спиряева, Дайву Лабанаускайте, Йолиту Вилуцкене, Айримаса Жуперку и Эрику Жуперкене. Никто из них не отказался явиться в суд. В суде не было только Муругасами.

"Суд оценил тот факт, что суд разъяснил Муругасами, что тот может нанять адвоката в Литве, эти документы ему были вручены, но он не воспользовался такой возможностью. Суд не будет работать за разные стороны и собирать факты и доказательства. Суд считает, что права истца не будут нарушаться, поскольку 15 марта состоится подготовительное заседание, а не рассмотрение дела", – сказал судья.

Суд дал 20 дней на предоставление доказательств.