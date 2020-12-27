После процедуры, которая длилась всего несколько секунд, Й. Литвинене сказала, что чувствует себя прекрасно.

"Я прекрасно себя чувствую. Это обычная процедура вакцинации, нормальный безболезненный укол", - сказала Й. Литвинене.

Ее также спросили о том, что, по ее мнению, эта первая вакцина означает для литовского медицинского сообщества.

Я бы сказала, что в период праздников это очень символично, как будто это рождественское чудо, что у нас есть средства для борьбы с этой глобальной пандемией", - сказала медик.

По словам Й. Литвинене, после первой вакцинации психологически работать с пациентами с COVID-19 будет спокойнее, хотя будут применяться те же защитные меры, что и раньше, потому что для выработки иммунитета нужно время.

Медик призвала доверять науке и огромной команде ученых, которые разработали эту вакцину, и не бояться делать прививки от коронавируса.