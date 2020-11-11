Первая подобная находка в Литве: на дне озера Асвея обнаружены останки воина эпохи Средневековья

Находка была сделана у старого деревянного моста около Дубингяй на глубине 9 м под слоем ила и песка, сообщает археолог Эляна Пранцкенайте.

По ее словам, это уникальная и первая такого рода находка в Литве, когда обнаружен случайный объект, а не место захоронения.

По предварительным данным, это останки воина эпохи Средневековья. По словам Пранцкенайте, об этом свидетельствует найденный рядом меч, хорошо сохранившиеся кожаные высокие сапоги со шпорами, два ножика (один в кожаных ножнах), остатки ремней. Находку предварительно датируют XVI в.

Senovinis kardas Shutterstock

Исследователей поразило, что кожаные вещи сохранились достаточно хорошо: и детали одежды, и ножны, и ремешки. По предварительным данным антропологов, это останки молодого мужчины, исследование продолжается.

Дно озера Асвея археологи исследуют с 1998 года. Там обнаружены остатки старого моста, его горизонтальные конструкции и находки, датируемые XVI–XVII вв: черепки посуды, куски плиток, черепицы, кирпичей, металлические строительные детали.

Обнаружено и место переправы, остатки деревянных челнов разного периода – со времен каменного века.