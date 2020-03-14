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Жительница Шяуляй, ставшая первой в Литве пациенткой, у которой несколько недель назад был выявлен коронавирус COVID-19, выздоровела и отпущена домой, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Первая пациентка с коронавирусом в Литве выздоровела и отпущена домой
© DELFI / Domantas Pipas

"Первая гражданка, которая заболела этим вирусом, отпущена домой и выздоровела", – сказал журналистам премьер.

39-летняя жительница Шяуляй вернулась из итальянского города Верона 24 февраля, коронавирус был выявлен у нее через несколько дней – 28 февраля.

Это был первый подтвержденный в Литве случай этого вируса. Женщина была изолирована и находилась на лечении в Шяуляйской Республиканской больнице.

На данный момент в Литве подтверждены 8 случаев заражения вирусом COVID-19.

ru.DELFI.lt
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