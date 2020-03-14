Первая пациентка с коронавирусом в Литве выздоровела и отпущена домой

"Первая гражданка, которая заболела этим вирусом, отпущена домой и выздоровела", – сказал журналистам премьер.
39-летняя жительница Шяуляй вернулась из итальянского города Верона 24 февраля, коронавирус был выявлен у нее через несколько дней – 28 февраля.
Это был первый подтвержденный в Литве случай этого вируса. Женщина была изолирована и находилась на лечении в Шяуляйской Республиканской больнице.
На данный момент в Литве подтверждены 8 случаев заражения вирусом COVID-19.
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