Первая пациентка с коронавирусом в Литве выздоровела и отпущена домой

"Первая гражданка, которая заболела этим вирусом, отпущена домой и выздоровела", – сказал журналистам премьер.

39-летняя жительница Шяуляй вернулась из итальянского города Верона 24 февраля, коронавирус был выявлен у нее через несколько дней – 28 февраля.

Это был первый подтвержденный в Литве случай этого вируса. Женщина была изолирована и находилась на лечении в Шяуляйской Республиканской больнице.

На данный момент в Литве подтверждены 8 случаев заражения вирусом COVID-19.