Какие работники нужны?
1. Информационные технологии (~1000 предложений в месяц)
Программисты (C#, C++, .net, JAVA и т.д.), аналитики, тестировщики, администраторы, руководители проектов, специалисты в сфере мобильных технологий.
Требования: опыт работы; знания в своей области; аналитическое, критическое мышление; отличное владение английским; способность работать в команде.
Средняя зарплата – 1300 евро.
2. Обслуживание клиентов / сфера услуг (~600)
Специалисты по обслуживанию клиентов, управляющие.
Требования: владение иностранными языками; коммуникабельность; трудоспособность; устойчивость к стрессу.
Средняя зарплата – 750 евро.
3. Продажи (~500)
Менеджеры по продажам, руководители проектов, руководители отделов продаж.
Требования: успешный опыт в сфере продаж/переговоров; навыки в общении, сотрудничестве и организации; репрезентативность; отличные знания английского; водительское удостоверение; ориентир на цель.
Средняя зарплата – 1500 евро.
4. Производство/ промышленность (~500)
Руководители производства, технологи, мастера, операторы оборудования, наладчики, квалифицированные работники.
Требования: инженерное образование; знания в сфере процессов производства, технологий, продукции; навыки руководства, коммуникации; администрирование документов; английский.
Средняя зарплата – 850 евро
5. Сфера финансов/ учета (~380)
Бухгалтеры, главбухи, специалисты по учету, аудиторы, консультанты, финансовые аналитики.
Требования: соответствующее образование в сфере финансов; опыт работы; английский; работа на компьютере; хорошие коммуникационные навыки; внимательность.
Средняя зарплата – 960 евро.
6. Организация/ управление (~380)
Руководители отделов, проектов, расширения бизнеса.
Требования: опыт в сфере продаж; опыт в сфере руководства; высокий уровень самомотивации; отличные навыки общения и сотрудничества; ориентация на результат.
Средняя зарплата – 1600 евро.
7. Инженерия (~350)
Инженеры (пищевая промышленность, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, мебельная, медицинская и др.), технологи, техники.
Требования: инженерное образование; опыт; технический английский; аналитическое мышление; хорошие навыки работы на компьютере (специальные программы); способность работать самостоятельно и в команде.
Средняя зарплата – 1100 евро.
8. Торговля/ покупки / поставки (~340)
Продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, поставщики, менеджеры по закупкам, кладовщики, заведующие магазинами.
Требования: знания в конкретной сфере; навыки в сфере переговоров; умение работать в команде; владение несколькими языками (литовский, английский, русский) письменно и устно.
Средняя зарплата – 930 евро.
9. Транспорт/ Логистика (~280)
Менеджеры в сфере логистики, экспедиторы, менеджеры в сфере транспорта, водители большегрузных машин.
Требования: опыт; хорошие навыки общения (на английском и русском языках); навыки в сфере переговоров; аналитическое мышление; способность организовать работу; устойчивость к стрессу.
Средняя зарплата – 850 евро.
10. Банки / страхование (~250)
Консультанты в сфере страхования, финансовые аналитики, эксперты по нанесению ущерба, менеджеры.
Требования: опыт в сфере продаж; хорошие навыки работы на компьютере; хорошие навыки в сфере коммуникации; внимательность, дотошность.
Средняя зарплата – 1000 евро.
Перспективные сферы: большая часть зарплат от 1000 евро (2)
Специалисты портала CV Online отмечают, что...
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