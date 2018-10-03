Европейская Комиссия, Организация экономического сотрудничества и развития и Международный валютный фонд представили Литве 18 рекомендаций, из них осуществлены около 14. Признают, что проведение структурных реформ требует значительных вложений. Согласно прогнозам, до 2030 г. расходы правительства из-за реформ будут на 300 млн. евро или на 3% выше.

Директор ПУ "Европейские социальные, юридические и экономические проекты" (Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ESTEP) Клаудиюс Манёкас сказал, что предполагали полное осуществление всех реформ.

Правда, jон сам в начале презентации отметил, что оценку заказал Минфин Литвы.

"Мы заметили, что большая часть рекомендаций отвечает требованиям. Начиная с налогов и заканчивая инновациями, здоровьем, демографией - все это отвечает требованиям", – сказал он.

"Снижают налоги на труд. Мы подсчитали, насколько благодаря налоговой реформе снизится налоговое бремя (6,26%), поэтому прямые инвестиции должны увеличится на 1,2 млрд. евро в 2019–2025 гг.", – сказал аналитик ESTEP Титас Будрейка.

Оценили и возможность возвращения подоходного налога (ПН) в случае покупки легальных услуг нянь, автомехаников и строителей. Надеются, что появится больше желающих работать в этой сфере.

ESTEP reformų analizė

"Мы оценивали воздействие всех реформ на ВВП. Наибольшее влияние будет примерно в 2025–2026 гг., тогда реформы принесут дополнительных 2% ВВП. Мы рассматривали и отдельные элементы влияния на потребление, инфраструктуру, инфляцию. Самое большое влияние - это изменение потребления правительства и домашних хозяйств, потребление домашних хозяйств должно увеличиться. Соответственно будет влияние на общее формирование капитала. Он будет поощрять импорт, а не экспорт, поскольку это фактор обуславливающий рост потребления домашних хозяйств. И конечно мы прогнозируем рост зарплат "на бумаге" и "на руки". Самое главное, что в 2024–2026 гг. должны восстановиться доходы власти. Сначала мы видим минусы, но в среднесрочном периоде просматривается динамика из-за роста занятости", – сказал Манёкас.

Согласно прогнозам, больше всего пользы для ВВП реформы принесут в 2025–2027 гг., ВВП вырастет на 2%. В 2019–2030 гг. ВВП увеличится на 0,3%. Благодаря реформам до 2025 г. создадут и сохранят около 26 000 рабочих мест, а это снизит безработицу на 1,6%. По сути, это будет возможно благодаря реформе образования и возможности учиться всю жизнь.

ESTEP reformų analizė

Будрейка заметил, что в долгосрочном периоде положительный результат даст и пенсионная реформа.