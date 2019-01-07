Персонал и пациентов Паневежской больницы радуют необычные посетители

Персонал и пациентов Паневежской больницы регулярно навещает семейство дружелюбных белок. С наступлением холодов белки приходят в больницу практически каждый день, пишет портал Jūsų Panevėžys.
Voveraitė // GNTV nuotr.

Говорят, что животные могут помочь восстановить память, поднять настроение и даже избавиться от страха. С этим согласны персонал и пациенты Паневежской республиканской больницы.

По словам пресс-секретаря больницы Витаутаса Ряубишкиса, территория больницы занимает площадь 6 га, на ней растут большие деревья. Белкам нравятся эти высокие старые деревья и угощение в виде орехов, которое к ним приносят.

Специалисты говорят, что такое угощение подходит для белок. Однако важно не перестараться и не перекормить животных.

Белка - зверек неопасный, но ее не стоит пугать или ловить, поскольку в таком случае, защищаясь, животное может укусить. Однако обычно белки не подпускают к себе людей слишком близко.

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