7 января - последний день работы Рождественского городка на Кафедральной площади, а также последний день, когда можно прокатиться на рождественском поезде. В этот день состоится и последний праздничный концерт.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий обратился к верующим с

Рождественским поздравлением.

История православия в Литве уходит корнями в глубокую древность. Пречистенский собор вместе с супругой Марией в Вильнюсе строи Великий князь Альгирдас. Сегодня православие остается неотъемлемой частью Вильнюса. Многие туристы и горожане посещают Свято-Духов монастырь – красивый памятник барокко.

7 января, в 16 ч. на Кафедральной площади будут звонить колокола, и Вильнюсская община русских будет праздновать Рождество у главной елки столицы. Собравшихся поздравит мэр города Ремигиюс Шимашюс и отец Константин Лазутки.

На площади состоится концерт, в котором примут участие множество исполнителей: Наталья Лешкина, Ирина Машина, Игорь Ярмоленко, Александр Белкин и Божена Соколинская, Олег Мозарский, Ольга Петунина, INESS, детский театр танца Angel Project, творческий центр Žvaigždžių studija, танцевальные студии Fantazija и Gelios, русский фольклорный коллектив Verėja и ансамбли "Веснушки" и "Веретенце", а также др., малышей будут веселить Дед Мороз и Снегурочка.

8 января Вильнюс простится с главной елкой.