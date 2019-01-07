Многонациональный и мультикультурный Вильнюс завершает период зимних праздников. 6 января в столице Литвы состоялось шествие Трех королей, а 7 января у главной елки столицы Рождество отметит православная община страны.
Pagrindinė šalies Kalėdų eglė "Laikas" Vilniuje
© DELFI / Domantas Pipas

7 января - последний день работы Рождественского городка на Кафедральной площади, а также последний день, когда можно прокатиться на рождественском поезде. В этот день состоится и последний праздничный концерт.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий обратился к верующим с
Рождественским поздравлением.

История православия в Литве уходит корнями в глубокую древность. Пречистенский собор вместе с супругой Марией в Вильнюсе строи Великий князь Альгирдас. Сегодня православие остается неотъемлемой частью Вильнюса. Многие туристы и горожане посещают Свято-Духов монастырь – красивый памятник барокко.

7 января, в 16 ч. на Кафедральной площади будут звонить колокола, и Вильнюсская община русских будет праздновать Рождество у главной елки столицы. Собравшихся поздравит мэр города Ремигиюс Шимашюс и отец Константин Лазутки.

На площади состоится концерт, в котором примут участие множество исполнителей: Наталья Лешкина, Ирина Машина, Игорь Ярмоленко, Александр Белкин и Божена Соколинская, Олег Мозарский, Ольга Петунина, INESS, детский театр танца Angel Project, творческий центр Žvaigždžių studija, танцевальные студии Fantazija и Gelios, русский фольклорный коллектив Verėja и ансамбли "Веснушки" и "Веретенце", а также др., малышей будут веселить Дед Мороз и Снегурочка.

8 января Вильнюс простится с главной елкой.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Katino gelbėjimas Vilniuje, Lazdynuose Katino gelbėjimas Vilniuje, Lazdynuose Katino gelbėjimas Vilniuje, Lazdynuose

Вильнюсцы не испугались высоты и сняли кота с дерева (1)

В вильнюсском микрорайоне Лаздинай напуганный...

Персонал и пациентов Паневежской больницы радуют необычные посетители

Персонал и пациентов Паневежской больницы регулярно...

Galimos Rusijos pajėgų puolimo kryptys Revamped Trump-Putin graffiti in Vilnius sends new message on cannabis

Опрос жителей Литвы: больше половины считают внешнюю политику России угрозой (96)

Угрожает ли Литве какое-либо государство? Если да –...

Вильнюсцам надоели кучи мусора: когда же ситуация улучшится (6)

Вильнюсцы делятся в социальных сетях фотографиями...

Фейковые новости из России вызывают и улыбку и беспокойство (128)

Какие книги чаще покупают в Латвии – о Гарри Потере...

TOP новостей

Galimos Rusijos pajėgų puolimo kryptys Revamped Trump-Putin graffiti in Vilnius sends new message on cannabis

Опрос жителей Литвы: больше половины считают внешнюю политику России угрозой (96)

Угрожает ли Литве какое-либо государство? Если да –...

Доктор социальных наук: нет честного ответа на вопрос, стоит ли откладывать на пенсию в частном фонде (43)

С начала 2019 года в Литве вступил в силу новый порядок...

Фонд социального страхования представил новый калькулятор: какой будет ваша пенсия (6)

Фонд социального страхования (" Содра ") представил...

Пополняются счета кандидатов в президенты Литвы: жертвуют тысячами

Президентская предвыборная кампания в Литве, вместе с...

Pagrindinė šalies Kalėdų eglė Laikas Vilniuje Vilniaus kalėdinė eglė Pagrindinė šalies Kalėdų eglė Laikas Vilniuje

Период зимних праздников в Вильнюсе завершает православное Рождество Рождественское поздравление митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

Многонациональный и мультикультурный Вильнюс...