Переживший инсульт в Пекине болельщик из Литвы вышел из комы

Мужчина оказался в больнице 13 сентября, его прооперировали, после чего он впал в кому.
"Врачи надеются, что в ближайшие дни из реанимации его можно будет перевести в обычную палату. Супруга Андрюса Сигвида сказала, что чувствует поддержку и благодарит всех, кто оказывает им помощь.
Мы рады, что страховая компания Seesam Vienna Insurance Group, с которой Андрюс заключил договор на 100 000 евро, с пониманием отнеслась к ситуации и пересмотрела свои правила, упразднив лимит на оплату услуг в конкретном случае (согласно договору, инсульт является хроническим заболеванием, поэтому в случае инсульта выплачивается составляет 10 000 евро). 20 сентября компания распространила сообщение, в котором указано, что компания берет на себя все расходы в пределах суммы страхового полиса и будет оплачивать лечение, пока врачи не разрешат перевезти пациента в Литву".
На данный момент на лечение Андрюса ушло больше 20 000 евро. Операция стоила 6500 евро, сутки в реанимации обходятся в 1283 евро, а в выходные и в праздники действует двойной тариф. За лечение надо платить сразу, поэтому на счету Андрюса постоянно должны быть деньги (страховая компания оплачивает уже предоставляемые Сигвидой счета, а это требует времени), поэтому болельщики благодарят всех неравнодушных граждан, которые помогли семье своими пожертвованиями, когда в них была необходимость.
"Сколько продлится лечение, и когда Андрюс вернется в Литву, пекинские врачи не прогнозируют, но мы верим в их компетентность и в силы самого Андрюса", – сказали представители общины болельщиков.
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