Это решение оспорил и профсоюз.
Например, члены Национальной земельной службы (перевод которой должен был начаться 8 февраля) выдвинули свои требования и заявил, что план не подготовлен, неясно, осмыслены ли расходы, коме того, подобная организация НЗС уже проводилась несколько лет назад.
"В ходе выполнения перевода Минсельхоза, Национального агенства платежей и Национальной земельной службы в Каунас, что было внесено в программу правительства, из бюджета будут выделены средства в рамках потребности. В Каунасе помещения будут арендовать у частных владельцев, а вильнюсские помещения будут использованы для госпроектов", – представил план министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис предложил вычеркнуть положение об аренде помещений у частных владельцев. Кроме того, предложил уточнить, что речь идет только о центральной администрации. Территориальные отделения переносить никуда не будут.
Свои предложения внес и глава Минфина Вилюс Шапока, заметив, что нельзя регламентировать использование остающихся в Вильнюсе зданий.
Сурплис с этими замечаниями согласился и сказал, что позиция профсоюза НЗС ему известна. Такие же замечания представил профсоюз НАП.
Согласно планам, перевод министерства в Каунас улучшил бы его деятельность, улучшил бы сообщение, кроме того, и министерство и подчиненные ему НЗС и НАП находились бы в одном здании, что снизило бы административное бремя.
Профсоюз НЗС выступает против поспешного, немотивированного и финансово необоснованного перевода в Каунас. Такие перемены можно приравнивать реорганизации, которая в НЗС была проведена два года назад.
Согласно подсчетам, только перевод центрального офиса НЗС в Каунас обойдется государству в 2 млн. евро, а какую это принесет пользу, никто не считал. Кроме того, 80 процентов работников НЗС на данный момент работают в регионах, а в Каунасе есть целых два отделения этой службы, которым на данный момент не хватает работников.
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