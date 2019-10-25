Переработчикам из-за загрязнения запретили скупать молоко в Алитусском районе

По данным службы, 25 октября поступили первые результаты исследования образцов молока из этого района. Выяснилось, что количество диоксинов в нем превышает установленную допустимую концентрацию.
Служба предупреждает, что хозяйствам, находящимся на загрязненной территории, запрещено сдавать молоко, использовать его в личных целях или для кормления скота, вплоть до отдельного распоряжения, нельзя также продавать молоко на рынках и в других местах торговли.
Скупщикам запрещается покупать молоко в хозяйствах, находящихся на этой территории.
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