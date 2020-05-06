Перемены в жизни на ближайшие два года: средства будут зависеть от группы риска

Этот документ правительство обсудит в среду.

Один из пунктов стратегии назван "Обеспечение безопасности лиц, принадлежащих к группе высокого риска". Распределение людей по группам риска будет проводиться, исходя из индивидуального о социального риска.

Уровень индивидуального риска - риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, а также с инфицированными или возможно инфицированными людьми, многочисленными контактами. Все это вызывает риск заболевания.

Выделяют три степени риска, где: 1 означает высокий уровень риска, 2 – средний уровень риска, 3 – низкий уровень риска. На рисунке показано распределение людей по группам риска.

Правительство считает, что чем выше уровень риска, тем интенсивнее должны быть средства защиты. Для людей из группы небольшого риска требований меньше.

Vyriausybės grafikas. Rizikos grupės © Asmeninis albumas

"Надо отметить, что смягчение условий карантина и если потребуется, применение специальных условий для людей из группы высокого риска, – основной способ защиты жизни и здоровья этих людей.

В ходе анализа смертей от коронавируса, выясняется, что больше всего скончалось людей старше 80 лет - 9,3%, 70–79 лет – 5,1%, 60–69 лет – 2,2%. Уровень смертности в группе 50–59 лет - 0,6%. Это отвечает общей тенденции, по данным ВОЗ. Это приводить к выводу, что самый большой риск заболеваемости наблюдается в группе людей старше 60 лет", – сказано в документе.

Предполагают, что по мере смягчения карантина и возвращению к активной жизни людей из группы низкого риска, количество случаев заболевания может вырасти, а также могут появиться новые очаги заболевания. Поэтому важно обеспечить исследование возможно заразившихся коронавирусом жителей во всех регионах Литвы. Также важно усиливать эпидемиологический контроль и использовать средства защиты, которые могут облегчить и ускорить процесс контроля.

Один из элементов механизма контроля управления вирусом - инициатива целевого тестирования. Его будут проводить в больницах и других медучреждениях, в отделениях паллиативного ухода и домах опеки, где высок риск заражения лиц из группы высокого риска и медиков.

В нем упоминается, что целевые проверки будут проводиться в магазинах, аптеках, домах социального ухода, медучреждениях, где высокая концентрация людей и тесные контакты. Будут установлены конкретные критерии выявления целевых групп или объектов для тестирования.

Наряду с целевым тестированием, чтобы уменьшить распространение коронавируса до минимума, будут проводить тестирование в масштабах страны и отдельных регионов. Механизм охватывает целый ряд действий,на случай, если во время проверки выявляют больного человека, – оперативный карантин и тестирование людей из контактной группы.

На основе результатов тестирования, конкретные места в стране могут быть объявлены зонами повышенного риска или наоборот, более безопасными, где можно смягчить все требования безопасности или вообще их отменить.

В плане предусмотрены и другие меры международного сотрудничества, в сфере укрепления психического здоровья и др.

Раз в 6 месяцев планируют подробную оценку средств осуществления стратегии.