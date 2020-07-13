Перемены в Старом городе Вильнюса: за услуги такси придется платить дороже

Представитель компании eTAKSI Эгле Норкайтене сказала, что к новому порядку должны привыкать как пассажиры, так и водители.

"Сейчас в приложении eTAKSI оценивают новые маршруты, Которые будут оптимальными для наших клиентов. Конечные цены будут зависеть от маршрута, водитель и пассажир могут договориться об удобном месте посадки", – сказала она.

По словам собеседницы, дополнительная плата и изменение тарифов в связи с этим не планируется. Она заметила, что пока рано прогнозировать перемены потока клиентов, время покажет, оправдает ли себя это решение муниципалитета.

"На данном этапе важно информировать общество, чтобы было меньше недовольства", - продолжила собеседница.

KitoПредставитель компании Bolt Андрюс Пацявичюс сказал, что ситуация изменилась для всех водителей без исключения. По его словам, сейчас формируются новые привычки пассажиров и водителей.

"После введенных новшеств пассажирам, возможно, придется дольше ждать машину, поскольку путь будет дольше. Посмотрим, может, новый порядок решит вопрос заторов.

В приложении мы указываем, где удобнее ждать машину, чтобы время поездки было более коротким, а цена оптимальной", – сказал он, заметив, что система компании сразу показывает цену поездки.

"Мы призываем клиентов ознакомиться с порядком движения и выбрать ту зону, из которой удобно выехать в нужную сторону. Кроме того, всегда можно связаться с водителем и обсудить вопрос удобной посадки", – продолжил собеседник.

Пацявичюс сказал, что в долгосрочном периоде, когда пассажиры и водители привыкнут к новому порядку, цена не должна сильно измениться, на практике люди оценят, откуда легче вызывать машину, а водители поймут, как подъехать удобнее.

Напомним, что порядок движения в Старом городе изменили, чтобы уменьшить транзит через эту часть столицы.