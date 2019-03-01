С 1 марта в Литве увеличиваются акцизы на алкоголь и сигареты. Впервые вводится и акциз на жидкость для электронных сигарет.
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По имеющимся данным, пачка сигарет в среднем подорожает на 0,11 евро (самых дешевых – на 0,15 евро), 10 сигарилл будут стоить на 0,12 евро больше, а 30 г курительного табака – на 0,3 евро больше.

0,5 л крепкого алкоголя в среднем подорожает на 0,39 евро.

Согласно подсчетам, в результате повышения акцизов бюджет пополнится на 11 млн. евро.

Акциз на жидкость для электронных сигарет составит 0,12 евро за миллилитр.

В июне 2018 года парламент Литвы одобрил план повышения акцизов на три года вперед (до 2021 года): акциз на сигареты будет расти на 6%, сигары и сигариллы на 14%, на курительный табак на 14% в год.

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