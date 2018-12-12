Жителей ждет важное решение – начать откладывать на пенсию сейчас, чтобы были дополнительные средства к содровской пенсии (нынешняя пенсия по старости в Литве составляет в среднем 318 евро "на бумаге") или отказаться от накопления и получать сейчас на несколько десятков евро больше.

Сейчас содровская пенсия состоит из двух частей: общей и индивидуальной. Общая состоит из базового размера, который сейчас составляет 152,92 евро и далее эта часть зависит от стажа - чем больше стаж, тем выше эта часть пенсии.

Индивидуальная часть пенсии зависит от того, какие отчисления от зарплаты были. То есть, чем выше была зарплата, тем больше будет пенсия.

Эта часть пенсии будет неприкосновенна, все работающие люди получат пенсию по старости в зависимости от стажа. Однако власти призывают жителей дополнительно откладывать на пенсию в пенсионных фондах и так увеличить пенсии.

Глава отдела коммуникации "Содры" Саулюс Ярмалис рассказал о новшествах пенсионной системы.

Со следующего года налоги на труд немного снижаются, поскольку на 0,55% уменьшены содровские налоги и на 1% подоходный налог. Поэтому все работающие с нового года будут получать немного больше денег.

Проверить, как изменится зарплата с нового года поможет калькулятор на сайте kiek.lt.

К примеру, если сейчас зарплата "на руки" составляет 1000 евро и вы максимально не откладываете на пенсию, по принципу 2+2+2, когда "Содра" 2% переводит в пенсионный фонд, то в следующем году из-за снижения налогов вы получите 1052 евро, а 2020 г. – 1062 евро, в 2021 г. – 1078 евро.

Если у вас средняя зарплата – 772 евро "на руки", то со следующего года зарплата увеличится на 46 евро, а с 2020 - до 832 евро.

Кроме того, из-за объединения налогов работодателя и работника зарплата "на бумаге" будет выше. Это будет лишь формальное объединение, поскольку зарплата "на руки" не изменится.

"Значит, если сейчас человек получает "на бумаге" 1000 евро, то в следующем эта зарплата составит 1289 евро "на бумаге", поскольку зарплата индексируется в 1,289 раз.

Это сделано, чтобы понимать, какие налоги мы платим, <...> цель - снижение "тени", – сказал Ярмалис.

Однако повышение зарплат с нового года "съест" новый порядок, согласно которому всех жителей младше 40 лет автоматически присоединят к дополнительному пенсионному накоплению.

Ярмалис сказал, что для большинства жителей ничего не изменится, поскольку они уже участвуют в пенсионном накоплении.

"Таких – больше миллиона жителей. Они подписали договор о пенсионном накоплении, поэтому продолжат копить на старость. Кто не участвовал, а их около 200 000, если они младше 40 лет, будут включены в систему", – сказал он.

Однако важный момент - эти люди могут в течение полугода отказаться от участия в системе накопления. Это можно сделать в "Содре" по интернету.

Этих людей каждых три года снова автоматически будут включать в систему накопления. Если они и тогда не захотят в ней участвовать, им снова надо писать отказ. И так будет до тех пор, пока человеку не исполнится 40 лет.

Ярмалис не мог ответить на вопрос, что выгоднее, использовать эти деньги здесь и сейчас или откладывать их на пенсию. "Вопрос тут вот в чем - или сегодня журавль в небе или завтра синица в руке: сегодня у меня доходы на 40 евро больше каждый месяц или более высокая пенсия в старости. Я не боюсь утверждать, что пенсия будет больше, независимо от результатов фондов", – подчеркнул он.

Ярмалис отметил, что если человек не подпишет отказ от участия в пенсионном накоплении, он уже не сможет выйти из системы. В определенных сложных финансовых ситуациях он сможет сделать 12-месячный перерыв.

Он отметил, что в систему пенсионного накопления со 2 января включат работающих людей, а также тех, кто работает на себя: "Если у человека нет работы, он просто не платит взносы, как и другие налоги"

Кроме того, в систему не будут включать и эмигрантов.

Примеры

Ярмалис привел три конкретных примера, как изменятся зарплаты людей, получающих 1000 евро "на бумаге", или 772 евро "на руки".

К примеру, если Йонас отказывается копить на пенсию в фондах, его зарплата увеличится на 46 евро.

Если он не откажется, то его автоматически включат в систему с 1 июля, и будут высчитывать 1,8% от зарплаты. В таком случае его зарплата увеличится на 23 евро, другие 23 пойдут на накопление, плюс государство ему на пенсию будет откладывать еще 3,3 евро в месяц.

Если он сразу решит откладывать максимальную сумму, т.е. 3%, то его зарплата будет на 7 выше. Он будет откладывать 39 евро, а государство будет доплачивать по 16,4 евро в месяц.

Она, которой 43 года, до сих пор откладывала на пенсию по принципу 2+0+0, т.е. "Содра" переводила в фонды 2% ее взносов, но сама женщина со своей зарплаты ничего не платила.

Если она ничего не будет делать, то с нового года ее зарплата станет на 23 евро больше, другие 23 евро пойдут в фонд пенсионного накопления. Если она откажется от участия в накоплении, ее зарплата увеличится на 46 евро.

30-летняя Раса откладывала на пенсию по схеме 2+2+2. Значит, со следующего года она будет переводить максимальный 3% взнос, но ее зарплата все равно будет на 27 евро больше, плюс государство будет доплачивать ей на накопление 16,4 евро в месяц.

Если она все же решит отказаться от накопления, то ее зарплата увеличится на 66 евро.

Однако стоит отметить, что по мере роста доходов, зарплата всех начинающих участников накопительной системы может стать ниже.

"Если доходы выше, чем в приведенных примерах, Йонас получает 1000 евро "на руки" и сразу начинает откладывать 3%, то его зарплата не увеличится.

А если у него зарплата будет еще выше, то при максимальном пенсионном накоплении - 3% зарплата даже станет меньше", – заметил Ярмалис.