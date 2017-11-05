Ноябрь часто бывает пасмурным, но на выходных выглядывало и солнце. В воскресенье преобладает преимущественно приятная погода, холодать пока не будет.
В ближайшие дни сохранится похожая температура. Вероятность осадков будет небольшой, будет суше и солнечней.
В середине недели ночью местами ожидается морозец, однако уже во второй половине недели тепло, хоть и небольшое, но вернется. В то же время, возрастет облачность, во многих районах возможен дождь.
Похожая погода сохранится и в середине месяца, правда, осадков, местами смешанных, будет несколько больше, ночью будет холоднее.
Согласно прогнозу, в конце месяца будет холодать быстрее, температура чаще будет падать ниже нуля. Тем не менее, резких перемен не будет и переход к холодной погоде пройдет постепенно именно во второй половине месяца. Так что до тех пор, погода будет довольно приятной.
В общем, в ноябрь в этом году выделяться не должен, чуть теплее, чем обычно. В ноябре будет и снег, и слякоть, но не по всей стране сразу, а местами.
Не удивительно, поскольку это - переходный период от осени к зиме, хотя чаще всего осенняя погода может сохраняться и до декабря.
Прогноз подготовлен на основе данных gismeteo.lt.
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