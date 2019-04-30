Перемен не ожидается: прогнозируют еще один солнечный день без осадков

После холодной ночи во вторник установится солнечная и сухая погода. Днем на севере могут появиться небольшие белые облака. Во второй половине дня будет 15-17 градусов, на юго-западе - 18-19 градусов, а на взморье 14-16 градусов.
В Вильнюсе солнечно будет весь день. Будет дуть слабый северный ветер. Температура днем 16-17 градусов.
В Каунасе также будет солнечно, воздух прогреется до 18-19 градусов.
В среду ночью будет малооблачно и без осадков. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. Утром температура опустится до 3-8 градусов, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3 градусов. Днем будет облачнее, особенно после обеда, однако вероятность дождя остается небольшой. Ветер несильный, переменного направления. Во второй половине дня температура поднимется до 15-20 градусов.
В четверг ночью будет облачно. Ожидается слабый юго-западный ветер. Утром температура составит 3-8 градусов. Днем ветер принесет облака, местами пройдут небольшие дожди. Днем будет 16-21 градус тепла,только на взморье будет 12-14 градусов.
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