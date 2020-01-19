Представители Литовской дорожной полиции сказали, что несоблюдение правила первенства становится причиной ДТП в 20% случаев. Полицейские также обращают внимание на статистику: люди чаще всего гибнут из-за неосторожного выбора скорости, однако из-за нарушения правил первенства многие участники движения получают травмы.

Ошибок не удается избежать не только тем, кто выезжает со второстепенной дороги, но и тем, кто едет по главной. Самый распространенный сценарий – автомобиль, едущий по главной дороге, врезается в автомобиль, выезжающий на главную со второстепенной дороги.

Эксперты отмечают, что причина таких ДТП чаще всего - невнимательность и то, что водитель, который едет по главной дороге, поздно начинает тормозить. С одной стороны в ПДД сказано, что автомобили должны остановиться у знака STOP или линии и убедиться в безопасности маневра, однако многие водители забывают об этом правиле и начинают маневр, не убедившись в безопасности.

Однако бдительность теряют и те водители, которые едут по главной дороге: на перекрестках, особенно нерегулируемых, водители должны быть внимательнее и в случае необходимости - тормозить. Однако многие считают, что если они хорошо видны, значит находятся в безопасности и начинают тормозить, даже видя машину на второстепенной дороге, слишком поздно.

Опасность столкновения на перекрестке или на выезде со второстепенной дороги увеличивается зимой. На скользкой дороге тормозной путь увеличивается, а скольжение автомобиля, вызванное резким торможением, может привести к тому, что автомобиль остановится слишком поздно.

Эксперты напоминают, что даже на на первый взгляд нескользкой дороге водители должны быть бдительными и помнить, что есть "черный лед". Когда держится температура около 0 и потом резко падает, может образоваться так называемый "черный лед". Нередко на скользкой дороге водители теряют бдительность, поэтому, заехав на лед, потеряют контроль.

Эксперты обращают внимание на то, что проблемы возникают тогда, когда меняется порядок движения. Иногда даже спустя какое-то время после перемен в разметке на перекрестке, водители не руководствуются знаками, а едут по привычке. Такие водители не замечают перемен, утрачивают бдительность и становятся виновниками ДТП.

Ошибки нередко допускают и те, кто едет по главной дороге. О второстепенных дорогах предупреждают знаки, разметка на дорогах – появляется сплошная полоса, – но все равно некоторые водители в таких местах идут на обгон.

Инструкторы отмечают, что такие ДТП приводят к самым печальным последствиям, поскольку во время обгона из-за деревьев или других препятствий водитель может не заметить другого водителя, который поворачивает направо. Тот, видя, что слева машин нет, выезжает на главную дорогу и лоб в лоб сталкивается с водителем, который совершает обгон в неположенном месте.

Такие случаи только подтверждают, что не может быть исключений в следовании ПДД, а водители, приближаясь к перекресткам, не должны спешить с маневрами. Еще внимательнее участники движения должны быть тогда, когда видимость ограничена, тут единственная ошибка может стоить жизни.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерства транспорта и коммуникаций.