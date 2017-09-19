"Уже в январе следующего года в Доме сигнатаров откроется выставка, где будет экспонироваться акт", - сообщил BNS старший советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас.
По его словам, в пятницу министры иностранных дел Литвы и Германии подпишут соглашение о временно хранении обнаруженного в Германии документа.
Содержание соглашения, которое будет подписано в Берлине, не разглашается по мотивам конфиденциальности. Дипломатические источники отметили BNS, что хранение документа в Литве должно будет продлеваться ежегодно, но максимальный срок не должен превышать пяти лет.
Это соглашение в среду должно одобрить литовское правительство.
"Это точно не будет легким процессом, и точно не было ясно, что это удастся. Это отражает политическую линию, ведь отношения с Германией действительно очень хорошие", - сказал Н. Алексеюнас.
"Президент по этому вопросу несколько раз общалась как с президентом Германии, так и с канцлером. МИД, министр и его команда также тяжело работали", - добавил он.
Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.
Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.
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