Обнаруженный в Дипломатическом архиве Берлина Акт о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля 1918 года и временно передаваемый Германией Литве будет экспонироваться в находящемся в Вильнюсе Доме сигнатаров (подписантов акта), сообщила президентская администрация.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Уже в январе следующего года в Доме сигнатаров откроется выставка, где будет экспонироваться акт", - сообщил BNS старший советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас.

По его словам, в пятницу министры иностранных дел Литвы и Германии подпишут соглашение о временно хранении обнаруженного в Германии документа.

Содержание соглашения, которое будет подписано в Берлине, не разглашается по мотивам конфиденциальности. Дипломатические источники отметили BNS, что хранение документа в Литве должно будет продлеваться ежегодно, но максимальный срок не должен превышать пяти лет.

Это соглашение в среду должно одобрить литовское правительство.

"Это точно не будет легким процессом, и точно не было ясно, что это удастся. Это отражает политическую линию, ведь отношения с Германией действительно очень хорошие", - сказал Н. Алексеюнас.

"Президент по этому вопросу несколько раз общалась как с президентом Германии, так и с канцлером. МИД, министр и его команда также тяжело работали", - добавил он.

Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

BNS
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