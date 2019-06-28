Перед выходными синоптики порадовали жителей Литвы

В субботу ночью также ожидаются прояснения. Без осадков. Ветер понемногу успокоится. Утро будет прохладным - 8-13 градусов, местами в Жемайтии 6 градусов тепла.

В субботу днем в Литву придет теплый атмосферный фронт, он принесет тепло. Особенно солнечно будет на востоке страны. На западе ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. К вечеру воздух прогреется до 21-26 тепла.

В воскресенье ночью небольшой дождь ожидается в центральной части страны и на западе, до полудня небольшие дожди возможны в Каунасском, Вильнюсском и Алитусском округах. Позже небо прояснится. Ночь будет теплой - 12-17 градусов. Днем воздух прогреется до 30-31 градуса тепла, на море будет 23-25 градусов.

В понедельник вероятность дождя невелика. Ночью будет 17-22 градусов. Днем жара начнет отступать, однако на юго-востоке все же будет до 29-31 градуса. В других районах прохладнее - на севере 26-28, на взморье 22-25 градусов.