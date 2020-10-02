Перед выходными – новый прогноз синоптиков: неплохая погода порадует лишь полдня

В субботу будет облачно, ночью на юго-востоке, днем на большей части страны будет идти небольшой дождь. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер. Ночью будет 9-14 градусов тепла, днем 15-19 градусов тепла.

В ночь на воскресенье местами пройдет небольшой дождь, но уже будет облачно с прояснениями. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Температура опустится до 12-15 градусов тепла.

В воскресенье в первой половине дня будет солнечно, со второй половины дня появятся дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Около полудня будет 18 градусов тепла на востоке и 20-23 на большей части территории страны. Однако усилится ветер.