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В пятницу густые облака охватят и южные районы страны. Местами пройдет небольшой дождь. На севере и на западе Литвы будет сухо и солнечно. Усилится южный, юго-восточный ветер. Днем будет от 16-17 на юго-востоке до 18-20 градусов на севере страны. В Вильнюсе возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 16–18 градусов тепла.
Перед выходными – новый прогноз синоптиков: неплохая погода порадует лишь полдня
© DELFI / Kiril Čachovskij

В субботу будет облачно, ночью на юго-востоке, днем на большей части страны будет идти небольшой дождь. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер. Ночью будет 9-14 градусов тепла, днем 15-19 градусов тепла.

В ночь на воскресенье местами пройдет небольшой дождь, но уже будет облачно с прояснениями. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Температура опустится до 12-15 градусов тепла.

В воскресенье в первой половине дня будет солнечно, со второй половины дня появятся дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Около полудня будет 18 градусов тепла на востоке и 20-23 на большей части территории страны. Однако усилится ветер.

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