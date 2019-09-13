Перед выходными наступают перемены: идет новый атлантический циклон

Сегодня на западе и на севере страны будет пасмурно и дождливо. Там прогнозируют затяжные дожди, в Жемайтии после обеда возможна гроза. Усилится ветер, местами его порывы составят 15–18 м/с. Температура воздуха составит 16–18 градусов тепла.

На остальной части страны будет облачно с прояснениями. Днем, особенно во второй половине дня, пройдут дожди. Воздух прогреется до 19–21 градуса.

В столице летняя погода будет держаться дольше всего, но и там к вечеру прогнозируют небольшие осадки. Днем в Вильнюсе будет 20 градусов тепла.

В субботу ненадолго установится зона высокого давления. Будет больше прояснений, однако сохранится ветреная погода. Ночью осадков будет немного, вероятнее всего, они пройдут на востоке. Температура опустится до 7–12, на взморье до 13–15 градусов тепла. Холоднее всего будет в Жемайтии.

В субботу днем небольшие дожди пройдут в большинстве районов. Небольшие дожди могут пройти и несколько раз, однако они не затянутся, поэтому субботние планы не расстроят. Будет по-осеннему тепло: от 15–17 на севере до 18-19 в окрестностях Друскининкай.

В воскресенье ночью также без особых осадков, небольшой дождь пройдет лишь на западе. Температура снизится до 6–11, на взморье около 14. На этот раз холоднее будет на востоке страны.

В воскресенье днем в Литву придет новый атлантический циклон. станет пасмурно. Сначала погода испортится на западе страны, пойдут дожди. Усилится ветер, порывы будут достигать 15–20 м/с. В большинстве районов будет 15–17 градусов тепла.

Начало следующей недели особых перемен не принесет. Будет облачно, ветрено, время от времени будут идти дожди. Особенно сильные дожди ожидаются днем. Температура опустится ниже.