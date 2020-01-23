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В мае прошлого года в усадьбе сельского туризма в Таурагском районе была жестоко избита 17-летняя девушка. Знаки внимания со стороны юноши завершились сломанной челюстью. Пострадавшую всю в крови на улице нашли подруги, которые делали все, что им говорили врачи, чтобы девушка не потеряла сознание до приезда скорой.
Перед судом предстал молодой человек, которого обвиняют в жестоком избиении девушки
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

23 января обвиняемый приехал в Таурагский участковый суд в сопровождении близких и адвоката. В суде родители прятали лицо своего сына, а молодой человек плакал.

Жителя Юрбаркаса, которому уже исполнилось 18 лет, обвиняют в жестоком насилии, попытке изнасилования и сексуальном насилии. Вскоре после происшествия выяснилось, что обвиняемый – чемпион Европы по кикбоксингу, а его мать – политик из Юрбаркаса.

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После этого происшествия в СМИ и социальных сетях стали говорить о том, что влиятельные родители могут помочь сыну избежать ответственности. Однако прокуроры заверили, что это невозможно, а мать юноши приостановила членство в партии. Кроме того, рухнула и спортивная карьера молодого человека.

Прокурор Клайпедского округа Эдита Микалайнене сказала, что это дело расследовали в кратчайшие сроки. Кроме того, надеются, что процесс завершится после первого заседания в суде. Правда, поскольку пострадавшей еще нет 18 лет, заседание проходит за закрытыми дверьми. Родителей молодого человека попросили покинуть зал заседания, поскольку он совершеннолетний.

DELFI напоминает, что о преступлении в полицию сообщили 26 мая в 4.30 ч. По предварительным данным, в Таурагском районе, в усадьбе сельского туризма, нетрезвый молодой человек (2001 г.р.) пытался изнасиловать и избил девушку (2002 г.р.).

В организме молодого человека было 1,12 промилле.

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