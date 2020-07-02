Перед стартом БелАЭС: латышам непонятен поступок Науседы, эстонцев удивляет принятый в Литве закон

Советник министра экономики Латвии Винета Вилистере-Лаце сказала Delfi, что им сложно понять решение президента Гитанаса Науседы отказаться от встречи глав стран Балтии в Эстонии, которая состоялась 25 июня.

Пресс-секретарь Науседы Антанас Бубнялис на прошлой неделе сказал, что такое решение было принято, потому что министры стран Балтии не пришли к единому соглашению по вопросу покупки электричества БелАЭС.

Вилистере-Лаце сказала, что в последнее время каких-то перемен в этом вопросе не было. "Напротив – дискуссии перешли на новый этап, литовская сторона предложила новые темы для компромиссной декларации", – сказала она.

Вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар сказал, что поддерживает озабоченность Литвы в связи с небезопасностью АЭС в Беларуси. Однако, он заметил, что в Эстонии нет закона запрещающего покупку электроэнергии этой АЭС.

"В Эстонии нет закона, запрещающего импорт электроэнергии конкретных АЭС. Это необычное регулирование", – заметил Татар.

Представители Минэнерго и МИД Литвы заверили, что переговоры о БелАЭС с Латвией, Эстонией и Еврокомиссии продолжаются.

Открытие АЭС в Островце несколько раз откладывалось. Сейчас предполагают, что станцию могут запустить еще до президентских выборов в Беларуси (9 августа). Однако есть сомнения в том, что он будет запущен на полную мощность до 2021 года.

Сообщалось, что ядерное топливо из России привезли в начале мая. Министерство энергетики Беларуси пока не ответило на запрос Delfi о дате запуска АЭС.

Представители Litgrid напомнили, что их дело - обеспечение надежной работы системы электроэнергии в Литве.

"Перераспределение потоков электричества БелАЭС важно не только для Литвы, но и для других стран Балтии, поэтому вопрос решают операторы всех стран Балтии и на встречах BEMIP ЕК. Операторы технически подготовлены к возможному запуску АЭС", – сказано в комментарии.

Кроме того, указано, что исторически литовская система создавалась как часть кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Кольцо было необходимо для объединения мощных АЭС, включая Игналинскую. Представители компании указали, что БелАЭС никак на работу кольца БРЭЛЛ не подействует.

Правительство Литвы пока не одобрило соглашение стран Балтии по БелАЭС. Проект не удовлетворяет президента Науседу, а глава МИД Линас Линкявичюс заявил, что он идет вразрез с интересами Литвы. Критики проекта хотели бы видеть в нем отказ Латвии от покупки белорусской электроэнергии.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что эта декларация поможет Литве блокировать импорт электроэнергии.

"Переговоры с Латвией, Эстонией при посредничестве ЕК продолжаются. Наша цель – конкретное соглашение со странами Балтии, которое гарантирует осуществление литовского закона, запрещающего попадание этой электроэнергии на литовский рынок", – сказано в комментарии министерства Delfi.

"Страны Балтии ищут соглашение в вопросе импорта электроэнергии из третьих стран, но это нелегкий процесс. Сейчас продолжаем согласовывать позиции с Латвией, Эстонией и ЕК, надеемся достигнуть единого соглашения", – сказано в документе министерства.

Вилистере-Лаце сказала, что соглашение в первую очередь надо обсудить на уровне экспертов.

"Латвийская сторона готова к дальнейшим дискуссиям", – заметила она.

Собеседница сказала, что существует ограничение во времени, а латвийское правительство в прошлом году приняло решение, которое на пользу рынку электроэнергии всех стран Балтии, т.е. открыть границу с Россией, когда Литва закроет свою для Беларуси.

"К сожалению, пока времени на достижение компромисса немного", – сказала Вилистере-Лаце. По ее словам, Латвия обсудила и технические аспекты торговли электричеством с третьими странами.

"В числе таких аспектов и технические потоки до десинхронизации. Кроме того, у Латвии пока есть соединение только с Россией", – заметила Вилистере-Лаце.

Что касается политических аспектов, то тут Латвия обязалась продолжать стратегию интеграции с Европой.

"Пока политическая декларация уважительно относится к объективным фактам, независимости и суверенитету стран Балтии, существующей инфраструктуре, электропотокам, функциональности рынка и долгосрочным целям региональной политики в сфере энергетики", – сказала Вилистере-Лаце.

Татар заметил, что переговоры продолжаются.

"В последние недели прогресс был небольшим. Литва отклонила несколько вариантов предложений ЕК и Эстонии. Растет вероятность того, что единой методологии не будет", – сказал он.

"Мы недавно вместе передали ЕК заявки на финансирование синхронизации стран Балтии", - сказал он, заметив, что создавшаяся ситуация пришлась не к месту.

Он сказал, что Эстония не заинтересована в покупке электроэнергии именно у БелАЭС.

"Кроме того, торговля с третьими странами находится в рамках компетенции ЕК. Еще отмечу, что техническое осуществление литовского закона в рамках единой системы (например, БРЭЛЛ) очень непростая задача, поскольку на технические потоки электроэнергии воздействуют физические законы", – сказал он.

Татар обобщил, что единственно возможное решение - синхронизация стран Балтии с европейскими сетями.

На БелАЭС установлены два реактора российского производства ВВЭР. Второй реактор планируют запустить примерно через год после первого.