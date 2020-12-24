Перед Рождеством синоптики поделились хорошей новостью

Южная часть Литвы окажется в теплой части циклона, где ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, иногда мороси, после обеда ожидается туман. Воздух прогреется до 4–7 градусов тепла.

На севере страны погода будет более сложной. Будет около 1 градуса тепла. Будет идти мокрый снег или снег. В Клайпедском, Тельшяйском, Шяуялйском и Паневежском округа местами пройдет сильный мокрый снег. Ожидается гололед.

В ночь на 25 декабря осадки ожидаются повсюду, будет идти снег и мокрый снег. Ожидается гололед. Температура составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Усилится северо-западный, северный ветер, на взморье до 15–17 м/с.

В первый день Рождества ожидаются прояснения, но небольшие осадки также не обойдут стороной. Будет дуть северо-западный, западный ветер. Ожидается более прохладная погода – от 0 до 3 градусов тепла.

26 декабря осадков будет меньше, но день будет попрохладнее. Местами пройдет небольшой снег. Прогнозируют гололед. Ветер успокоится. Ночью будет 1–6 градусов мороза, у моря будет около 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.