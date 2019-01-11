Министр юстиции Элвинас Янкявичюс сказал, что об отставке Крикштапонис сообщил на прошлой неделе, несмотря на то, что 4 января вечером Департамент тюрем провел традиционную встречу, посвященную итогам года и планам на следующий год.

Правда, эта встреча проходила в неформальной обстановке – в роскошной усадьбе Тракайского района.

Руководство департамента было удивлено появлением в усадьбе журналистов портала DELFI. Оно уверяло, что встреча была организована на свои деньги, приехали туда все не на служебных, а на собственных автомобилях, однако не все сказанное ими было правдой.

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По словам представителя департамента, встреча в неформальной обстановке была организована, чтобы осуществить "принципы формирования командной деятельности".

В усадьбу главы Департамента тюрем съехались 4 января после обеда. Вечером на улице их ждала японская баня офуро, а в здании усадьбы проходило совещание. На нем присутствовали 11 человек, встречу записывали на диктофон.

Журналистам DELFI сказали, что встречу главы департамента организовали за свой счет. Директор Вильнюсской колонии Арвидас Ижичка сказал, что это первая такая встреча руководства, на которую они собрались за свой счет. А вообще такие встречи проходят ежегодно.

"Это не служебная командировка, главы учреждений могут собираться, обсуждать важные вопросы", – сказал DELFI Ижичка.

На вопрос, какие вопросы решались, он сказал, что не вся информация может быть предана огласке.

"Изменилось много законов, появился новый Устав внутренней службы. Все надо обсудить, чтобы все одинаково понимали и действовали. До 2018 г. работали каждый по-своему, а сейчас хотим все уравнять, чтобы было одинаково. И оплата труда, и сверхурочные", – сказал Крикштапонис.

Счет за аренду усадьбы был выписан на имя Крикштапониса. Аренда такой усадьбы, по данным в интернете, может стоить 500 евро, однако глава усадьбы сказала DELFI, что столько главы департамента не платили, каждый случай рассматривается в отдельности, отдельно просматривают и цену.

На встречу приезжали главы ведомств из Вильнюса, Каунаса, Мариямполе, Паневежиса, Правенишкес, Алитуса и Шяуляй. Дальше всех пришлось ехать из Шяуляй Саулюсу Раюнчюсу. Директор Шяуляйского СИЗО сказал, что несмотря на долгий путь, до обеда он был на работе, а потом на личном авто отправился на встречу.

Он единственный из всех, увидев журналистов DELFI, спрятал под стол жестяную банку с напитком. И держал ее под столом между колен.

Собравшиеся на заседание сказали журналистам DELFI, что после встречи останутся в усадьбе, чтобы приятно провести вечер и отметить день рождения одного из участников встречи. Правда, неизвестно чей, т.к. 9 января день рождения был у директора паневежской колонии Эдвардаса Норвайшаса, а 2 января - у главы Лукишкского СИЗО Виктора Давиденко.

Во дворе их ждала японская баня, а на кухне стол с угощениями.

Собравшиеся уверяли, что приехали на своих авто и останутся в усадьбе на ночь. Правда, выяснилось, что 2 из 7 автомобиля принадлежали юридическим лицам.

Глава Мариямпольской колонии Регимантас Каваляускас приехал на служебном BMW. 8 января Каваляускас сказал DELFI, что приехал на служебном авто, поскольку ехал на встречу сразу после работы и на вечеринку не остался.

Кстати, проверить автомобили предложили сами собравшиеся на встречу. Они заявили, что все автомобили - личные, но оказалось, что это не так.

Пресс-секретарь Департамента тюрем Симона Баненене сказала, что официально никакой встречи 4 января не было запланировано.

"Что встреча была официальной, не могу сказать, но было мероприятие с участием руководства", – сказала Баненене.

И прибавила: "Обсуждали рабочие вопросы". На просьбу уточнить формат встречи, она попросила время на выяснение.

Позже письменно она уточнила - состоялась встреча в неформальной обстановке, департамент ее не оплачивал. "4 января 2019 года состоялась неформальная встреча руководителей, подчиненных Департаменту тюрем ведомств. Она была посвящена организации деятельности и обсуждению поправок к законам в неформальной обстановке. Средства ведомства на эту встречу не использовались", – сказано в ответе.