Останки этого борца за свободу Литвы были обнаружены в этом году на Сиротском кладбище. В пятницу утром их доставили в храм С. Иоаннов, где состоится церемония прощания, на которой принимают участие как члены общества, так и руководство Литвы. Похороны состоятся на Антакальнисском кладбище 6 октября.

Однако такие почести послужили для Кремля поводом для очернения не только самого Раманаускаса-Ванагаса, но и всего партизанского движения в Литве.

4 октября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении еще раз бросила обвинения в адрес партизан, которых возглавлял Раманаускас-Ванагас, заявив, что их руки обагрены кровью невинных людей.

"Официальный Вильнюс продолжает линию на пересмотр недавней истории, пытается представить в качестве национальных "героев-мучеников" участников действовавших на территории Литвы в послевоенные годы бандформирований "лесных братьев", - отметила она. - Их руки, этих "лесных братьев", просто по локоть в крови".

"В этой связи не может не вызывать возмущения решение литовских властей объявить нынешний год годом памяти Раманаускаса-Ванагаса, одного из главарей "лесных братьев", - заявила Захарова.

"Особо циничным является то, что могила ответственного за гибель многих мирных жителей будет находиться в непосредственной близости от места погребения более 5000 советских солдат, которые погибли при освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков, - обратила внимание она. - Хотела бы напомнить, что судебный вердикт по фактам совершенных им [лидером "лесных братьев"] военных преступлений в отношении невооруженных мирных жителей никто не отменял и этот приговор не имеет срока давности".

Последние слова, по словам историка и депутата Арвидаса Анушаускаса, можно оценивать как нерядовое заявление.

"Можно вспомнить, что 11 марта 1990 г. объявили, что все приговоры оккупантов лишаются юридической силы, если их не подтверждают литовские ведомства, поэтому это можно расценивать как вмешательства в дела Литвы. Тем более, что был выбран такой повод", – сказал Анушаускас. По его мнению, слова о сроке давности можно расценивать как угрозу и призыв между строк организовывать акты вандализма на могиле Раманаускаса-Ванагаса.

"Это отрицает легитимность нашей страны, борьбы за нее нашего народа. Другой момент – пытаются манипулировать фактами, которые пересмотрели и сами российские историки, описавшие, что на самом деле происходило в сталинские годы. Это абсолютный регресс сталинской закваски", – сказал о заявлении Захаровой Анушаускас, отметив, что Раманаускас-Ванагас будет похоронен не рядом с "освободителями", как советских оккупантов называет Кремль, а рядом с "убийцами".

"Там как раз похоронено около нескольких сотен энкаведешников, которых перезахоронили, собрав с местечковых кладбищ, на Антакальнисском кладбище. Посмотрите на даты – 1947, 1948 год", – сказал историк.

Для Захаровой тема Раманаускаса-Ванагаса не новость. В прошлом году на ее слова о литовских партизанах на сайте МИД России ответили десятки тысяч жителей Литвы.

Тогда реакцию МИД РФ вызвало небольшое видео, распространенное НАТО, о партизанах стран Балтии. На заявление Захаровой о том, что это были бандиты, а не партизаны, жители Литвы ответили акцией под названием #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Такое сообщение жители Литвы оставляли под скандальным заявлением Российского Министерства иностранных дел (МИД), в котором партизан стран Балтии представили преступниками.

Организатором акции был литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Если МИД РФ на своей официальной странице может поливать нас грязью, мы на это можем ответить. Пойдите на их страницу в Facebooke и оставьте вежливое: #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Помните эффективность этого метода? Это займет у вас минуту, посетите кремлевское логовище, выразите вашу позицию и предложите это сделать другим!", - написал в Facebook Тапинас.

В ответ на такую акцию МИД России потом в течение месяца каждую неделю выливал помои на участников антисоветского сопротивления.

Но интересно, что в мае этого года Москва - неизвестно сознательно или случайно, оказала честь литовским партизанам. Во время скромной церемонии удивило поведение посла России Александра Удальцова, который 8 мая первым возложил венок к мемориалу советским воинам. После этого вся делегация переместилась к монументу погибшим за свободу Литвы.

"Нас это удивило, мы этого не ожидали, кажется, это первый такой случай", – сказал советник премьер-министра Литвы Арнольдас Пикжирнис.

Правда, памятник, к которому были возложены цветы, созданный скульптором Казисом Венцловой, посвящен памяти всех литовских военных, которые погибли в годы партизанской борьбы, в ссылках, в тюрьмах и место захоронение которых неизвестно. Удальцов возложил цветы к памятнику литовским партизанам, боровшимся против СССР.