Представители администрации Вильнюса на прошлой неделе возмущались тем, что правительство до сего времени не уделяет достаточного внимания вопросам гражданской безопасности, не заботится о закупке препаратов йода, а для сотрудников муниципалитета эти препараты покупает сама мэрия.
Министерство здравоохранения, со своей стороны, уже объявило, что закупит почти 4 млн таблеток йода для защиты от радиации и раздаст их приграничным жителям Вильнюсского региона.
Со своей стороны Вильнюсский муниципалитет готовится к проведению информационной кампании.
Повилас Подярскис, директор администрации муниципалитета, говорит, что подготовка к чрезвычайной ситуации ведётся, но многие детали не могут быть раскрыты из-за того, что такие планы гражданской обороны засекречены.
"Не так давно мы решили, что часть оборудования, которое на границе около Нериса должно было установить какое-то министерство (так и не выяснили, какое), установит Вильнюсский муниципалитет, а также обеспечит своевременное информирование и предупреждение его жителей", - сказал Подярскис на прошлой неделе на заседании совета.
Представители муниципалитета пока не сообщают, какое точно оборудование будет установлено.
Замдиректора администрации Адомас Бужинскас утверждает, что ближайшие учения по гражданской обороне, связанные с радиационной угрозой, должны состояться в начале сентября. В начале июня были проведены совместные учения между муниципалитетом и Центром радиационной защиты.
Беларусь планирует первый реактор электростанции, расположенной в 23 километрах от литовской границы, запустить этой осенью.
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