С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС, муниципалитет Вильнюса, который находится в 50 километрах от неё, готовится к установке вблизи границы Нерис в Литве оборудования радиационного мониторинга.
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Представители администрации Вильнюса на прошлой неделе возмущались тем, что правительство до сего времени не уделяет достаточного внимания вопросам гражданской безопасности, не заботится о закупке препаратов йода, а для сотрудников муниципалитета эти препараты покупает сама мэрия.

Министерство здравоохранения, со своей стороны, уже объявило, что закупит почти 4 млн таблеток йода для защиты от радиации и раздаст их приграничным жителям Вильнюсского региона.

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Со своей стороны Вильнюсский муниципалитет готовится к проведению информационной кампании.

Повилас Подярскис, директор администрации муниципалитета, говорит, что подготовка к чрезвычайной ситуации ведётся, но многие детали не могут быть раскрыты из-за того, что такие планы гражданской обороны засекречены.

"Не так давно мы решили, что часть оборудования, которое на границе около Нериса должно было установить какое-то министерство (так и не выяснили, какое), установит Вильнюсский муниципалитет, а также обеспечит своевременное информирование и предупреждение его жителей", - сказал Подярскис на прошлой неделе на заседании совета.

Представители муниципалитета пока не сообщают, какое точно оборудование будет установлено.

Замдиректора администрации Адомас Бужинскас утверждает, что ближайшие учения по гражданской обороне, связанные с радиационной угрозой, должны состояться в начале сентября. В начале июня были проведены совместные учения между муниципалитетом и Центром радиационной защиты.

Беларусь планирует первый реактор электростанции, расположенной в 23 километрах от литовской границы, запустить этой осенью.

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