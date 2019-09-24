Перед миллионной аудиторией создатели сериала "Чернобыль" поблагодарили Литву и литовцев

Во время своего выступления сценарист сказал, что был впечатлен литовцами и сотрудничеством с ними.

"Мы проделали большую часть нашей работы в Литве, и я хочу поблагодарить Литву, ее правительство и замечательных людей. Они впустили нас в свои дома, находившиеся под советским угнетением, они дали нам так много", - сказал К. Мазин, получив свою награду.

Тем не менее, на церемонии вручения премии "Creative Arts Emmy" 15–16 сентября имя Литвы также звучало.

Якоб Ире, также получивший награду, поблагодарил страны, где проходили съемки.

"Мы снимали сериал в Литве и Украине, поэтому я хочу посвятить свою награду местным операторам и съемочным группам из этих двух прекрасных стран. Я хочу почтить прошлое, историю этих стран и поблагодарить вас за гостеприимство и приятные эмоции, которые позволили нам рассказать эту важную историю о чернобыльской аварии. Большое спасибо", - сказал он, забирая награду.

Хильдур Гуднадоттир, исландский музыкант и композитор, также выразила благодарность всем, кто внес вклад в достижение этой цели. Дрожа от волнения, она поблагодарила коллег и тех, кто стал свидетелем катастрофы, и помог рассказать эту историю.

"Спасибо всем, кто верил, что я могу превратить ядерный реактор в музыкальный инструмент. Это огромная вера. Эта награда предназначена для всех, кто пострадал от чернобыльской катастрофы. Спасибо, что позволили нам рассказать эту историю", - сказала композитор в своей благодарственной речи.

Команда, отвечающая за спецэффекты, также не осталась незамеченной. Они поблагодарили всех своих коллег и особенно тех, кто работал с ними в Литве.

"Мы благодарим наших коллег в Лондоне, Берлине и наших друзей в Литве. Они очень усердно работали", - сказал один из членов команды.

Люк Холл, который отвечал за дизайн сериала, также поблагодарил команды со всех стран.

"В сериале "Чернобыль" была большая художественная команда, курируемая из Соединенного Королевства. Большая часть этой команды включала в себя художников из Литвы, где мы работали, а также из Латвии, Эстонии, Украины и России. Эта награда посвящается каждому, кто усердно и страстно работал над воплощением этого проекта. Мы также посвящаем награду тем, кто пережил все это", - сказал Люк Холл. Его коллега Клэр Левинсон с ним согласилась.

Luke Hall, Claire Levinson Vida Press

Звукорежиссеры также получили признание за свою работу. Один из них, Винсент Пипоннье, не скрывал радости и благодарности своим коллегам и близким.

"Я благодарен коллегам со всего мира и делюсь этим достижением с вами", - сказал В. Пипоннье.