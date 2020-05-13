Данные опроса, проведенного 28-30 апреля, показали, что наибольшее доверие получают лидеры, которые формально не являются членами какой-либо партии. Более того, респонденты указали фамилии только двух парламентских партий, как людей, которые могли бы вывести страну из кризиса (это соцдем Гинтаутас Палуцкас 2% и "крестьянин" Рамунас Карбаускис 1,6%). Другие лидеры партий, которые сейчас не работают в парламенте - Виктор Успасских 0,9% (Партия труда), Аушрине Армонайте 0,5% (Партия свободы). Лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса не назвал ни один участник опроса.

Во время опроса респондентов просили назвать, кто из общественных деятелей Литвы, по их мнению, может решать проблемы, вызванные экономическим кризисом. Респонденты называли фамилии спонтанно, никакого списка не было.

В первой пятерке оказался Саулюс Сквернялис (12%), Ингрида Шимоните (11,8%), глава Минздрава Аурелиюс Верига (8,3%), глава страны Гитанас Науседа (5,2%) и экс-президент Даля Грибаускайте (4%).

всего респонденты указали 34 фамилии. Однако 1/4 участников опроса не назвала ни одной фамилии.