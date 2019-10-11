Перед долгожданным бабьим летом ждут неприятности: ветер и дождь

Местами на западе будет идти сильный дождь. Усилится западный, северо-западный ветер до 6–11 м/с, а на взморье его порывы составят 15–17 м/с. Температура снизится до 7–12 градусов.

В пятницу днем с запада придет атмосферный фронт, слой облаков станет толще. Температура поднимется до 9–14 градусов.

Больше всего осадков ожидается на западе страны, местами ожидается и сильный дождь. На взморье юго-западный ветер усилится до 15–20 м/с, но ощутимым он будет повсюду. На востоке Литвы сильный дождь пойдет со второй половины дня.

В субботу центр циклона сместится в северную Литвы. Будет дождливо и ветрено. Местами порывы ветра составят 23 м/с. Однако станет теплее, днем воздух прогреется до 11–16 градусов.

В воскресенье ветер немного успокоится, станет суше, будет тепло.