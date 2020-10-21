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Перед Днем поминовения усопших в Вильнюсе будет чаще курсировать общественный транспорт.
Перед Днем поминовения усопших в Вильнюсе будет чаще курсировать общественный транспорт
© SĮ „Susisiekimo paslaugos“

· В выходные дни 24 – 25 октября и 31 октября – 2 ноября, чаще будут курсировать 2, 7, 16 и 19-ый троллейбусы.

· С 24 октября по 2 ноября в выходные и в будни чаще будут курсировать автобусы 37, 38, 63, 114 и 115 маршрутов

· С 24 октября по 2 ноября автобусы 88-го маршрута дополнительно будут останавливаться на остановке Тизенхаузу.

Временное расписание в интернете появится с 21 октября.

Напомним, что пассажиры общественного транспорта должны ездить в масках, дезинфицировать руки. Если вы плохо себя чувствуете, рекомендуем оставаться дома.

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