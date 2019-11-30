Со второй половины дня в субботу будут ездить более вместительные автобусы 10, 22 и 46 маршрутов и троллейбусы 2 и 17 маршрутов, которые возят пассажиров в центр города.
Вечером чаще будут курсировать автобусы 1G, 3G, 4G, 6G и 53 маршрутов и троллейбусы 2, 17 маршрутов, сообщает Susisiekimo paslaugos.
С 16 до 18 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. Диджёи и вокруг Ратушной площади, а с 18 до 23 ч. – на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес, а также на проспекте Гедиминаса от ул. Вильняус до Швянтарагё.
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