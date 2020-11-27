Переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно в течение 3 месяцев

"Сегодня завершается согласование порядка – изменение правил изоляции для тех, кто переболел ковидом. В этих исключительных случаях будет устанавливаться, что те, что переболел ковидной инфекцией, в течение трех месяцев не должны будут изолироваться по причине контакта высокого риска", – заявил А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

Этот порядок, по его словам, будет действовать только с определенными исключениями, поскольку сейчас ждут выводов медиков-экспертов о возможности применения этого порядка и в отношении медиков, и работающих в домах опеки, а также в других учреждениях повышенного риска. Эта оценка должна быть представлена в понедельник.