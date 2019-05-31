За прошлый год число получателей пенсии сократилось на 700 человек (0,1%), но тенденция к росту части получателей пенсий по сравнению с численностью населения сохраняется, говорится в сообщении Департамента статистики.

В конце 2018 года пенсии по старости получало 671 900 человек или одна четверть населения страны. На 1 000 жителей страны пришлось 240 получателей таких пенсий или на 1 человека больше, чем год назад.

По предварительным данным, в прошлом году расходы на пенсии по сравнению с 2017 годом возросли на 357 млн евро (12,6%) до 3,2 млрд евро и составили 7,1% ВВП.